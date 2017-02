O “Galego” era o plano “B” de Lula. Pelo andar da carruagem hoje está no final do alfabeto. Me diverti com o vídeo do Soberano na pipoca do Furdunço. Inclusive, porque foi uma dificuldade danada o encontrar no meio da multidão, só reconheci por conta da cabeça imensa que subia e descia no meio do povo. O ex-diretor da OAS, Paulo Gordilho, fugiu de pijama pelas escadas do prédio onde mora no Horto Florestal. Não esperava encontrar os agentes da PF à sua espera. Literalmente foi pego com as calças na mão. Fiquei assistindo a votação do impeachment aqui pelas bandas de Itaparica. Conclusão: votaria pelo SIM. Depois de ouvir os deputados se pronunciarem votaria SIM: impeachment para todos eles. A delação do “Fim do Mundo” da Odebrecht fazem muitos acreditarem que Papai Noel existe. O próximo Natal, só a Moro pertence. Me confidenciaram que só na Bahia temos 80 nomes.