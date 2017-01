Foto: Reprodução / CNN

O baile de gala que comemorou a posse de Donald Trump como o 45º presidente dos Estados Unidos atraiu olhares em todo o mundo, mas não deve ficar entre os mais marcantes. Contrastando com a conta do empresário, um dos mais ricos do mundo, o evento teve pratos e talheres descartáveis. Para servir o champanhe, que custava US$ 20, taças de plástico que se desmontavam com facilidade. De acordo com a Folha de S. Paulo, nem mesmo o cardápio impressionou. Entre bandejas de plástico com queijo cortado em pedaços e espetinhos de frango, o jantar foi um tortelini com pimentão ou um penne com tomate, “os dois igualmente insossos” segundo o correspondente. A área VIP contou com a presença de diplomatas, grandes doadores e políticos em uma área em que tudo era de graça, mas que não tinha vista do show que acontecia no salão principal. A única celebridade que apareceu no evento foi Caitlyn Jenner, transgênero que era conhecida como Bruce Jenner, que ganhou uma medalha de ouro olímpica no decatlo e era casada com a matriarca da família Kardashian. A primeira dança de Trump com a primeira-dama, Melania, foi ao som de “My Way”, de Frank Sinatra. Mas se em bailes de presidentes anteriores o próprio Sinatra cantou, no caso do empresário foi uma banca cover de jazz a responsável por reproduzir a canção. Melania usou um vestido branco tomara que caia criado por ela em parceria com o estilista Hervé Pierre. Do lado de fora, o novo presidente era protegido por um grande esquema de segurança que envolveu o posicionamento de dois caminhões e um ônibus, posicionados estrategicamente para evitar atentados terroristas semelhantes aos de Berlim (Alemanha) e Nice (França), em que extremistas islâmicos dirigiram veículos no meio de multidões.